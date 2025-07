Concert de Jazz à la citadelle rue des Tilleuls Bitche

Le festival Au grès du jazz résonnera avec une harmonie multiculturelle pour son édition 2025. Cet événement phare du spectacle vivant en Grand Est mettra en lumière la richesse et la diversité des musiques jazz. Prévu du 9 au 17 août 2025, ce festival incontournable des Vosges du nord se tiendra à La Petite Pierre et aux alentours.

Au grès du jazz se distingue en célébrant non seulement les sonorités exquises du jazz, mais également en honorant les racines profondes de cette forme d’expression artistique qui a évolué au fil du temps vers d’autres esthétiques, transcendant les frontières géographiques et culturelles. Le festival sera une célébration vibrante des origines du jazz, un hommage aux contributions uniques de différentes cultures qui ont façonné ce genre musical influent.

LUNDI 11 AOUT A LA CITADELLE DE BITCHE

Le fameux festival de La Petite Pierre délocalise un de ses concert sur le plateau de la citadelle ! Rendez-vous le 11 août à 21h pour un concert avec Gabi Hartmann !

Concert assis, placement libre. La réservation est conseillée. Vente de billets avant le concert sous réserve de disponibilités.

Achats de billets pour le festival possible en personne à partir du 30 avril 2025:

Office de Tourisme intercommunal de Hanau La Petite Pierre

2a rue du Château, 67290 La Petite Pierre

+ 33 (03) 88 70 42 30

tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

Chapellerie du Marché

10 Place du Marché, 57200 Sarreguemines

+ 33 (03) 87 28 36 45

Chanteuse multilingue, Gabi Hartmann brouille les frontières musicales et raconte ses émotions à travers une voix douce et mélancolique. Sa musique mêle pop, folk, jazz et soul, avec une touche brésilienne qui la rend unique. Après un premier album salué par la critique, elle revient avec La femme aux yeux de sel, un projet onirique et profond. Gabi Hartmann invite le public à partager un moment suspendu, à la croisée des cultures et des émotions. C’est un lieu magique, la Citadelle de Bitche, perchée de toute sa hauteur, qui offrira un cadre idéal pour cet instant que l’on attend impatiemment.

Line-up

Gabi Hartmann voix

Florian Robin piano

Abdoulaye Kouyate guitare

Jérôme Arrighi basse

Arthur Allard batterieTout public

English :

The Au grès du jazz festival will resonate with multicultural harmony for its 2025 edition. This flagship event in the Grand Est region will highlight the richness and diversity of jazz music. Running from August 9 to 17, 2025, this not-to-be-missed festival in the northern Vosges will be held in and around La Petite Pierre.

Au grès du jazz sets itself apart by celebrating not only the exquisite sounds of jazz, but also by honoring the deep roots of this art form that has evolved over time into other aesthetics, transcending geographical and cultural boundaries. The festival will be a vibrant celebration of the origins of jazz, a tribute to the unique contributions of different cultures that have shaped this influential musical genre.

MONDAY AUGUST 11 AT CITADELLE DE BITCHE

The famous La Petite Pierre festival relocates one of its concerts to the plateau of the citadel! Join us on August 11 at 9pm for a concert with Gabi Hartmann!

Seated concert, free seating. Reservations recommended. Tickets on sale before the concert, subject to availability.

Festival tickets may be purchased in person from April 30, 2025:

Hanau Intercommunal Tourist Office ? La Petite Pierre

2a rue du Château, 67290 La Petite Pierre

+ 33 (03) 88 70 42 30

tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

Chapellerie du Marché

10 Place du Marché, 57200 Sarreguemines

+ 33 (03) 87 28 36 45

A multilingual singer, Gabi Hartmann blurs musical boundaries and conveys her emotions through a soft, melancholy voice. Her music blends pop, folk, jazz and soul, with a Brazilian touch that makes her unique. After a critically acclaimed debut album, she returns with La femme aux yeux de sel, a deep, dreamlike project. Gabi Hartmann invites audiences to share a suspended moment, at the crossroads of cultures and emotions. The magical Citadelle de Bitche, perched high above the ground, is the ideal setting for this eagerly awaited moment.

Line-up

Gabi Hartmann ? vocals

Florian Robin ? piano

Abdoulaye Kouyate ? guitar

Jérôme Arrighi ? bass

Arthur Allard ? drums

German :

Das Festival Au grès du jazz wird in seiner Ausgabe 2025 in multikultureller Harmonie erklingen. Diese führende Veranstaltung für darstellende Kunst in der Region Grand Est wird den Reichtum und die Vielfalt der Jazzmusik hervorheben. Das Festival, das vom 9. bis 17. August 2025 in La Petite Pierre und Umgebung stattfinden wird, ist ein Muss in den Nordvogesen.

Au grès du jazz zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur die exquisiten Klänge des Jazz feiert, sondern auch die tiefen Wurzeln dieser künstlerischen Ausdrucksform würdigt, die sich im Laufe der Zeit zu anderen Ästhetiken entwickelt hat und dabei geografische und kulturelle Grenzen überschreitet. Das Festival wird eine pulsierende Feier der Ursprünge des Jazz sein, eine Hommage an die einzigartigen Beiträge verschiedener Kulturen, die dieses einflussreiche Musikgenre geprägt haben.

MONTAG, 11. AUGUST IN DER ZITADELLE VON BITCHE

Das berühmte Festival von La Petite Pierre verlegt eines seiner Konzerte auf das Plateau der Zitadelle! Treffen Sie sich am 11. August um 21 Uhr zu einem Konzert mit Gabi Hartmann!

Sitzplatzkonzert, freie Platzwahl. Eine Reservierung wird empfohlen. Kartenverkauf vor dem Konzert je nach Verfügbarkeit.

Persönlicher Kauf von Festivaltickets ab dem 30. April 2025 möglich:

Office de Tourisme intercommunal de Hanau ? La Petite Pierre

2a rue du Château, 67290 La Petite Pierre

+ 33 (03) 88 70 42 30

tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

Chapellerie du Marché (Hutmacherei)

10 Place du Marché (Marktplatz), 57200 Sarreguemines

+ 33 (03) 87 28 36 45

Die mehrsprachige Sängerin Gabi Hartmann verwischt die musikalischen Grenzen und erzählt ihre Emotionen durch eine sanfte und melancholische Stimme. Ihre Musik vermischt Pop, Folk, Jazz und Soul mit einem brasilianischen Touch, der sie einzigartig macht. Nach einem von der Kritik gefeierten ersten Album kehrt sie mit La femme aux yeux de sel zurück, einem traumhaften und tiefgründigen Projekt. Gabi Hartmann lädt das Publikum ein, einen schwebenden Moment zu teilen, an der Schnittstelle von Kulturen und Emotionen. Die Zitadelle von Bitche ist ein magischer Ort, der den idealen Rahmen für diesen Moment bietet, auf den man schon ungeduldig wartet.

Line-up

Gabi Hartmann ?

Florian Robin ? Klavier

Abdoulaye Kouyate ? Gitarre

Jérôme Arrighi ? Bass

Arthur Allard ? Schlagzeug

Italiano :

Il festival Au grès du jazz risuonerà di armonia multiculturale per la sua edizione 2025. Questo evento di punta per lo spettacolo dal vivo nella regione del Grand Est metterà in risalto la ricchezza e la diversità della musica jazz. Dal 9 al 17 agosto 2025, questo imperdibile festival dei Vosgi settentrionali si terrà a La Petite Pierre e dintorni.

Au grès du jazz si distingue per celebrare non solo le squisite sonorità del jazz, ma anche per onorare le profonde radici di questa forma di espressione artistica che si è evoluta nel tempo in altre estetiche, trascendendo i confini geografici e culturali. Il festival sarà una vibrante celebrazione delle origini del jazz, un tributo ai contributi unici delle diverse culture che hanno dato forma a questo influente genere musicale.

LUNEDÌ 11 AGOSTO ALLA CITADELLE DI BITCHE

Il famoso festival La Petite Pierre porta uno dei suoi concerti sull’altopiano della cittadella! Unitevi a noi l’11 agosto alle 21.00 per un concerto con Gabi Hartmann!

Concerto a sedere, ingresso libero. Si consiglia la prenotazione. Biglietti in vendita prima del concerto, fino a esaurimento.

I biglietti per il festival possono essere acquistati di persona a partire dal 30 aprile 2025:

Ufficio turistico intercomunale di Hanau ? La Petite Pierre

2a rue du Château, 67290 La Petite Pierre

+ 33 (03) 88 70 42 30

tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

Cappellerie del Marché

10 Place du Marché, 57200 Sarreguemines

+ 33 (03) 87 28 36 45

Gabi Hartmann è una cantante multilingue che sfuma i confini musicali e trasmette le sue emozioni attraverso una voce morbida e malinconica. La sua musica fonde pop, folk, jazz e soul, con un tocco brasiliano che la rende unica. Dopo un album di debutto acclamato dalla critica, torna con La femme aux yeux de sel, un progetto profondo e onirico. Gabi Hartmann invita il pubblico a condividere un momento sospeso all’incrocio di culture ed emozioni. La Citadelle de Bitche, arroccata sopra la città, è un luogo magico che offre la cornice ideale per questo momento che tutti aspettavamo.

Formazione

Gabi Hartmann voce

Florian Robin pianoforte

Abdoulaye Kouyate chitarra

Jérôme Arrighi ? basso

Arthur Allard ? batteria

Espanol :

El festival Au grès du jazz resonará con armonía multicultural en su edición de 2025. Este acontecimiento emblemático del espectáculo en vivo en la región del Gran Este pondrá de relieve la riqueza y la diversidad de la música jazz. Del 9 al 17 de agosto de 2025, este festival ineludible de los Vosgos del Norte se celebrará en La Petite Pierre y sus alrededores.

Au grès du jazz se distingue por celebrar no sólo los exquisitos sonidos del jazz, sino también por honrar las profundas raíces de esta forma de expresión artística que ha evolucionado con el tiempo hacia otras estéticas, trascendiendo las fronteras geográficas y culturales. El festival será una vibrante celebración de los orígenes del jazz, un homenaje a las aportaciones únicas de las distintas culturas que han dado forma a este influyente género musical.

LUNES 11 DE AGOSTO EN LA CITADELLE DE BITCHE

El famoso festival La Petite Pierre trae uno de sus conciertos a la meseta de la ciudadela Únase a nosotros el 11 de agosto a las 21:00 h para disfrutar de un concierto con Gabi Hartmann

Concierto sentado, entrada gratuita. Se recomienda reservar. Entradas a la venta antes del concierto, sujetas a disponibilidad.

Las entradas para el festival podrán adquirirse en persona a partir del 30 de abril de 2025:

Oficina Intermunicipal de Turismo de Hanau ? La Petite Pierre

2a rue du Château, 67290 La Petite Pierre

+ 33 (03) 88 70 42 30

tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

Capilla del Mercado

10 Place du Marché, 57200 Sarreguemines

+ 33 (03) 87 28 36 45

Gabi Hartmann es una cantante multilingüe que difumina las fronteras musicales y transmite sus emociones a través de una voz suave y melancólica. Su música mezcla pop, folk, jazz y soul, con un toque brasileño que la hace única. Tras un álbum de debut aclamado por la crítica, regresa con La femme aux yeux de sel, un proyecto profundo y onírico. Gabi Hartmann invita al público a compartir un momento suspendido en la encrucijada de culturas y emociones. La Citadelle de Bitche, situada en lo alto de la ciudad, es un lugar mágico que ofrece el marco ideal para este momento que todos estábamos esperando.

Formación

Gabi Hartmann voz

Florian Robin ? piano

Abdoulaye Kouyate guitarra

Jérôme Arrighi ? bajo

Arthur Allard batería

