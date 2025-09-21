Concert de jazz à Saint-Quentin Saint-Quentin

Concert de jazz à Saint-Quentin Saint-Quentin dimanche 21 septembre 2025.

Concert de jazz à Saint-Quentin

51 Rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Tarif : 15 – 15 –

15

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Le guitariste Hugo LIPPI en concert solo

Influencé, comme tant de guitaristes, par la musique tzigane, Hugo Lippi a mis son talent au service du jazz bop. Ce musicien joue sans ostentation, allie sans effort apparent une fluidité du phrasé, une simplicité des expositions et une délicatesse du toucher à une inépuisable capacité d’improvisation toujours riche et parfois même inattendue, quel que soit le tempo du morceau interprété.

Au conservatoire de Musique et de Théâtre, 51 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin.

Renseignements 03 23 64 38 34

Mail jazzaisneco@laposte.net 15 .

51 Rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 38 34 jazzaisneco@laposte.net

English :

Guitarist Hugo LIPPI in solo concert

German :

Der Gitarrist Hugo LIPPI bei einem Solokonzert

Italiano :

Il chitarrista Hugo LIPPI in concerto da solo

Espanol :

El guitarrista Hugo LIPPI en concierto en solitario

L’événement Concert de jazz à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France Agence Aisne Tourisme