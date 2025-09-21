Concert de jazz à Saint-Quentin Saint-Quentin
51 Rue d’Isle Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-09-21 17:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-21
Le guitariste Hugo LIPPI en concert solo
Influencé, comme tant de guitaristes, par la musique tzigane, Hugo Lippi a mis son talent au service du jazz bop. Ce musicien joue sans ostentation, allie sans effort apparent une fluidité du phrasé, une simplicité des expositions et une délicatesse du toucher à une inépuisable capacité d’improvisation toujours riche et parfois même inattendue, quel que soit le tempo du morceau interprété.
Au conservatoire de Musique et de Théâtre, 51 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin.
Renseignements 03 23 64 38 34
Mail jazzaisneco@laposte.net 15 .
English :
Guitarist Hugo LIPPI in solo concert
German :
Der Gitarrist Hugo LIPPI bei einem Solokonzert
Italiano :
Il chitarrista Hugo LIPPI in concerto da solo
Espanol :
El guitarrista Hugo LIPPI en concierto en solitario
