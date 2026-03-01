CONCERT DE JAZZ Arles-sur-Tech
CONCERT DE JAZZ Arles-sur-Tech vendredi 27 mars 2026.
CONCERT DE JAZZ
11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 23:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Concert de Jazz Echos d’Images
Alain Brunet trompette/bugle/voix
20H30 Olivier Roman Garcia guitare électrique
Pascal Bouterin batterie/percussions/voix
Salle des Fêtes (entrée gratuite)
.
11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jazz concert: Echos d?Images
Alain Brunet: trumpet/flugelhorn/vocals
20H30 Olivier Roman Garcia: electric guitar
Pascal Bouterin: drums/percussion/vocals
Salle des Fêtes (free admission)
L’événement CONCERT DE JAZZ Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-02-23 par BIT DE ARLES SUR TECH