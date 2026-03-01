CONCERT DE JAZZ

11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Concert de Jazz Echos d’Images

Alain Brunet trompette/bugle/voix

20H30 Olivier Roman Garcia guitare électrique

Pascal Bouterin batterie/percussions/voix

Salle des Fêtes (entrée gratuite)

.

11 Rue du 14 Juillet Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 90 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz concert: Echos d?Images

Alain Brunet: trumpet/flugelhorn/vocals

20H30 Olivier Roman Garcia: electric guitar

Pascal Bouterin: drums/percussion/vocals

Salle des Fêtes (free admission)

L’événement CONCERT DE JAZZ Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2026-02-23 par BIT DE ARLES SUR TECH