Concert de jazz au Conservatoire Saint-Quentin

Concert de jazz au Conservatoire

57 Rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-23

Jazz Aisne Co vous propose un concert de Philippe Chagne et Remi Toulon le dimanche 23 novembre à 17h !

Rendez-vous à l’auditorium du conservatoire, situé au 21 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin.

Tarifs:

– Adhérent 10€

– Non Adhérents 15€

– Etudiants, (-30 ans) et chomeurs 5€

– Gratuit pour les de 16 ans.

Renseignements

– jazzaisneco@laposte.net

– 03 23 64 38 34

57 Rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 38 34 jazzaisneco@laposte.net

English :

Jazz Aisne Co invites you to a concert by Philippe Chagne and Remi Toulon on Sunday November 23 at 5pm!

See you at the Conservatoire auditorium, 21 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin.

Prices:

– Members 10?

– Non Members 15?

– Students (under 30) and unemployed: 5?

– Free for children under 16.

For further information, please contact

– jazzaisneco@laposte.net

– 03 23 64 38 34

German :

Jazz Aisne Co bietet Ihnen am Sonntag, den 23. November um 17 Uhr ein Konzert von Philippe Chagne und Remi Toulon!

Treffpunkt ist das Auditorium des Konservatoriums, das sich in 21 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin, befindet.

Die Eintrittspreise:

– Mitglieder 10?

– Nicht-Mitglieder 15?

– Studenten, (-30 Jahre) und Arbeitslose: 5?

– Kostenlos für Kinder unter 16 Jahren.

Weitere Informationen:

– jazzaisneco@laposte.net

– 03 23 64 38 34

Italiano :

Jazz Aisne Co vi invita al concerto di Philippe Chagne e Remi Toulon domenica 23 novembre alle 17.00!

Appuntamento all’auditorium del Conservatorio, 21 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin.

Prezzo

– Membri 10?

– Non soci 15?

– Studenti (sotto i 30 anni) e disoccupati: 5?

– Gratuito per i bambini sotto i 16 anni.

Per ulteriori informazioni, contattare

– jazzaisneco@laposte.net

– 03 23 64 38 34

Espanol :

Jazz Aisne Co le invita a un concierto de Philippe Chagne y Remi Toulon el domingo 23 de noviembre a las 17.00 h

Cita en el auditorio del Conservatorio, 21 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin.

Precio

– Socios 10?

– No socios 15?

– Estudiantes (menores de 30 años) y desempleados: 5?

– Gratis para menores de 16 años.

Para más información, diríjase a

– jazzaisneco@laposte.net

– 03 23 64 38 34

