Concert de jazz au Tiers-Lieu Amassa LOURDES Lourdes 27 juin 2025 20:00

Hautes-Pyrénées

Concert de jazz au Tiers-Lieu Amassa LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Concert Jazz au Tiers-Lieu Amassa à 20h avec l’atelier Jazz DPAM du conservatoire de Tarbes.

Participation au chapeau.

Renseignements au 06 25 36 03 66

.

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66

English :

Jazz concert at Tiers-Lieu Amassa at 8pm with the DPAM jazz workshop from Tarbes conservatory.

Participation by hat.

Information: 06 25 36 03 66

German :

Jazzkonzert im Tiers-Lieu Amassa um 20 Uhr mit dem Jazzworkshop DPAM des Konservatoriums von Tarbes.

Teilnahme mit Hut.

Informationen unter 06 25 36 03 66

Italiano :

Concerto di jazz al Tiers-Lieu Amassa alle 20.00 con il laboratorio di jazz DPAM del conservatorio di Tarbes.

Partecipazione a cappello.

Informazioni al numero 06 25 36 03 66

Espanol :

Concierto de jazz en el Tiers-Lieu Amassa a las 20:00 h con el taller de jazz DPAM del conservatorio de Tarbes.

Participación por gorra.

Información en el 06 25 36 03 66

L’événement Concert de jazz au Tiers-Lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2025-06-18 par OT de Lourdes|CDT65