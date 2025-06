Concert de Jazz au Veirem Bé – Veirem Bé Vayrac 21 juin 2025 22:00

Lot

Concert de Jazz au Veirem Bé Veirem Bé 64 Place Luctérius Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 22:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Pour la fête de la Musique, le Veirem Bé organise un concert de Jazz L’Atelier de François

Venez profiter de la terrasse avec vue sur la Vallée de la Dordogne, bercée par les notes envoutantes de l’artiste

.

Veirem Bé 64 Place Luctérius

Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 81 11 28

English :

For the Fête de la Musique, the Veirem Bé organizes a Jazz concert: L’Atelier de François

Come and enjoy the terrace overlooking the Dordogne Valley, lulled to sleep by the artist’s bewitching notes

German :

Zum Fest der Musik organisiert das Veirem Bé ein Jazzkonzert: L’Atelier de François

Genießen Sie die Terrasse mit Blick auf das Dordogne-Tal, eingelullt von den betörenden Noten des Künstlers

Italiano :

In occasione della Fête de la Musique, il Veirem Bé organizza un concerto jazz: L’Atelier de François

Venite a godervi la terrazza con vista sulla valle della Dordogna, cullati dalle note ammalianti dell’artista

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Música, el Veirem Bé organiza un concierto de jazz: L’Atelier de François

Venga a disfrutar de la terraza con vistas al valle del Dordoña, arrullado por las notas hechizantes del artista

