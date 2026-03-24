Concert de Jazz avec Dominique DI PIAZZA en quartet Montélimar
Concert de Jazz avec Dominique DI PIAZZA en quartet Montélimar samedi 25 avril 2026.
Concert de Jazz avec Dominique DI PIAZZA en quartet
12, Rue Louis Aragon Montélimar Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Il se produira en quartet pour une soirée de jazz vivant et généreux, entre énergie rythmique, belles mélodies, liberté d’improvisation, swing et couleurs latines.
Bassiste virtuose reconnu internationalement, Dominique Di Piazza est l’une des…
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12, Rue Louis Aragon Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 13 40 40 maurinpascal@gmail.com
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English :
He will perform in a quartet for an evening of lively, generous jazz, combining rhythmic energy, beautiful melodies, free improvisation, swing and Latin colors.
An internationally acclaimed virtuoso bassist, Dominique Di Piazza is one of the…
L’événement Concert de Jazz avec Dominique DI PIAZZA en quartet Montélimar a été mis à jour le 2026-03-24 par Montélimar Tourisme Agglomération
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