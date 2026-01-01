Concert de jazz avec le groupe Anatole Les 2 mondes Hommage à Michel Petrucciani Le village Roussas
Concert de jazz avec le groupe Anatole Les 2 mondes Hommage à Michel Petrucciani Le village Roussas samedi 17 janvier 2026.
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 22:00:00
2026-01-17
1 ère partie Hommage à Michel Petrucciani
2eme Partie La voix Jazz de Christine
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English :
part 1: Tribute to Michel Petrucciani
part 2: Christine’s jazz voice
