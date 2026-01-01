Concert de jazz avec le groupe Anatole Les 2 mondes Hommage à Michel Petrucciani Le village Roussas

Concert de jazz avec le groupe Anatole Les 2 mondes Hommage à Michel Petrucciani

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

2026-01-17

1 ère partie Hommage à Michel Petrucciani

2eme Partie La voix Jazz de Christine

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

part 1: Tribute to Michel Petrucciani

part 2: Christine’s jazz voice

