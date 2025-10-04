Concert de Jazz avec le trio B’Blues Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Jonquières

Concert de Jazz avec le trio B’Blues Samedi 4 octobre, 12h00 Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 Vaucluse

Places limitées

Début : 2025-10-04T12:00 – 2025-10-04T14:00

Fin : 2025-10-04T12:00 – 2025-10-04T14:00

Le groupe de jazz vous accompagnera pendant l’apéritif et la pause repas.

Chant, saxo et guitare pour reprendre avec brio tous les standards de Jazz et de blues.

Bibliothèque municipale de Jonquières 84150 6 rue Biscarrat-Bombanel Jonquières 84150 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

