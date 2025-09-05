Concert de Jazz Band Ode Trio à l’atelier-galerie Le 10 Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert de Jazz Band Ode Trio à l’atelier-galerie Le 10 Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 5 septembre 2025.

10 Allée des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-09-05 18:30:00
2025-09-05

L’atelier-Galerie Le 10 présente un concert de Jazz Band Ode Trio.
10 Allée des Platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 37 67 49 43 

English :

Atelier-Galerie Le 10 presents a concert by Jazz Band Ode Trio.

German :

Die Atelier-Galerie Le 10 präsentiert ein Konzert der Jazzband Ode Trio.

Italiano :

L’Atelier-Galerie Le 10 presenta un concerto della Jazz Band Ode Trio.

Espanol :

Atelier-Galerie Le 10 presenta un concierto de Jazz Band Ode Trio.

