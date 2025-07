Concert de Jazz Barret-de-Lioure

Concert de Jazz Barret-de-Lioure samedi 12 juillet 2025.

Concert de Jazz

Eglise Barret-de-Lioure Drôme

Venez danser sur des rythmes jazz et bossa-nova avec le groupe Trio Blue Line

Eglise Barret-de-Lioure 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 68 31 amis.barretdelioure@gmail.com

English :

Dance to the rhythms of jazz and bossa nova with Trio Blue Line

German :

Tanzen Sie zu Jazz- und Bossa-Nova-Rhythmen mit der Gruppe Trio Blue Line

Italiano :

Venite a ballare ai ritmi del jazz e della bossa nova con il gruppo Trio Blue Line

Espanol :

Ven a bailar a ritmo de jazz y bossa nova con el grupo Trio Blue Line

L’événement Concert de Jazz Barret-de-Lioure a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale