Concert de Jazz Big Band des Grincheux L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Concert de Jazz Big Band des Grincheux

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 20h30. L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Le Rotary Club de Salon organise une soirée jazzy ! Le Big Band des Grincheux regroupe 18 musiciens sur un répertoire dans la tradition de Duke Ellington.

Réservation

– Optique BLANC au 103 Cours Victor Hugo

– Sur place de 20h

– QR Code .

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 36 68 15

English :

The Rotary Club de Salon organizes a jazzy evening! Le Big Band des Grincheux features 18 musicians performing a repertoire in the tradition of Duke Ellington.

