Concert de Jazz C Quartet Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne

Concert de Jazz C Quartet Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne vendredi 14 novembre 2025.

Concert de Jazz C Quartet

Place de l’Eglise Eglise de Saint-Georges de Didonne Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

L’église de Saint-Georges de Didonne résonnera de rythmes envoûtants et de mélodies jazzy.

.

Place de l’Eglise Eglise de Saint-Georges de Didonne Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

English :

The church of Saint-Georges de Didonne will resonate with bewitching rhythms and jazzy melodies.

German :

Die Kirche von Saint-Georges de Didonne wird von betörenden Rhythmen und jazzigen Melodien widerhallen.

Italiano :

La chiesa di Saint-Georges de Didonne risuonerà di ritmi ammalianti e melodie jazz.

Espanol :

La iglesia de Saint-Georges de Didonne sonará con ritmos hechizantes y melodías jazzísticas.

L’événement Concert de Jazz C Quartet Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-10-02 par Royan Atlantique