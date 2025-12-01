Concert de Jazz

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Au programme de votre soirée un concert de musique Jazz au coeur de la salle de spectacles Europe.

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 67 96 conservatoire@colmar.fr

English :

On the program for your evening: a jazz concert in the heart of the Europe concert hall.

German :

Auf Ihrem Abendprogramm steht ein Jazzkonzert im Herzen der Veranstaltungshalle Europe.

Italiano :

In programma per la vostra serata: un concerto jazz nel cuore della sala concerti Europe.

Espanol :

En el programa de la velada: un concierto de jazz en el corazón de la sala de conciertos Europa.

L’événement Concert de Jazz Colmar a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme de Colmar