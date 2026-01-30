Concert de Jazz Courçay
Concert de Jazz Courçay samedi 4 avril 2026.
Concert de Jazz
Allée de la Garenne Courçay Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Concert de jazz (OFF du festival Jazz on Bléré ) le samedi 4 avril 2026 à 20h30 à la salle polyvalente de Courcay.
Allée de la Garenne Courçay 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 16 06
English :
Jazz concert (OFF of the Jazz on Bléré festival) on Saturday April 4, 2026 at 8:30pm at the Salle Polyvalente in Courcay.
L’événement Concert de Jazz Courçay a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER