Concert de Jazz Courçay

Concert de Jazz

Allée de la Garenne Courçay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Concert de jazz (OFF du festival Jazz on Bléré ) le samedi 4 avril 2026 à 20h30 à la salle polyvalente de Courcay.

Allée de la Garenne Courçay 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 16 06

English :

Jazz concert (OFF of the Jazz on Bléré festival) on Saturday April 4, 2026 at 8:30pm at the Salle Polyvalente in Courcay.

