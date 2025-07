Concert de Jazz dans les marais Bourges

Concert de Jazz dans les marais Bourges jeudi 24 juillet 2025.

Concert de Jazz dans les marais

Chemin de Caraqui Bourges Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 19:30:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Anaïs Cold Brew accueille Lo & Grandma. Découvrez, dans une ambiance conviviale, l’univers du Jazz dans un cadre idyllique.

Réservation obligatoire par mail. 15 .

Chemin de Caraqui Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 74 45 43 78 anaiscoldbrew@gmail.com

English :

Anaïs Cold Brew welcomes Lo & Grandma. Discover the world of jazz in an idyllic setting.

German :

Anaïs Cold Brew heißt Lo & Grandma willkommen. Entdecken Sie in einer geselligen Atmosphäre die Welt des Jazz in einem idyllischen Rahmen.

Italiano :

Anaïs Cold Brew dà il benvenuto a Lo & Grandma. Scoprite il mondo del jazz in un ambiente idilliaco.

Espanol :

Anaïs Cold Brew da la bienvenida a Lo & Grandma. Descubra el mundo del jazz en un entorno idílico.

L’événement Concert de Jazz dans les marais Bourges a été mis à jour le 2025-07-15 par OT BOURGES