Concert de Jazz donné par le trio de Johann Lefèvre Saint Pierre sur Erve 53270 Saint-Pierre-sur-Erve samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Le concert de cette soirée est donné par le trio du trompettiste et compositeur Johan Lefevre.

Saint Pierre sur Erve 53270 Saint Pierre sur Erve Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire 06 47 13 35 29 https://www.cdf.saint-pierre-sur-erve.org

