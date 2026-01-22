Concert de Jazz Éric Luter Salle polyvalente Châlus
Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Éric Luter et ses amis, présente à Châlus Du côté de chez Vian Jazz à Saint-Germain-des-Prés . Chant et trompette, saxo, contrebasse, batterie et piano.
Participation au chapeau. .
Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88
