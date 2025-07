Concert de jazz et musiques du monde par le chanteur et guitariste Solorazaf Salle des Fêtes La Cambe

Concert de jazz et musiques du monde par le chanteur et guitariste Solorazaf Salle des Fêtes La Cambe mardi 15 juillet 2025.

Concert de jazz et musiques du monde par le chanteur et guitariste Solorazaf

Salle des Fêtes 2, rue Principale La Cambe Calvados

Début : 2025-07-15 20:30:00

fin : 2025-07-15 22:00:00

2025-07-15

L’ADTLB a invité le chanteur, guitariste de World Jazz Solorazaf. Le World Jazz mêle le jazz et les musiques traditionnelles ou folkloriques du monde entier. Pendant quatorze ans, de 1986 à 2000, il fut le guitariste solo de la chanteuse d’origine sud-africaine, Miriam Makeba.

Solorazaf a joué et enregistré en Europe et aux États-Unis avec Dizzy Gillespie, Miriam Makeba, Graeme Allwright, Nina Simone, Maxime Le Forestier, Rakoto Frah, Ray Lema, Hugh Masekela, Jean-Félix Lalanne, Bob Brozman, Franco, Michel Haumont, Jacques Stotzem, Nicolas Vatomanga, Erick Manana, Justin Vali, Daniel Tombo, Romero Lubambo, Aquiles Baez, Fareed Haque, Peter Finger.

Depuis 2001, il mène une carrière en solo et se produit dans le monde entier. Autodidacte en musique, l’expérience de vivre trois cultures, malgache par son enfance, sud-africaine par la musique de Miriam Makeba et française par adoption, lui a permis de se bâtir un style original où se trouvent mêlés des moments de grande sensibilité à des épisodes très rythmés et virtuoses.

Un beau moment haut en couleur à partager tous ensemble !

Concert réalisé avec le soutien d’Isigny Omaha Intercom et la participation de la commune de La Cambe.

Salle des Fêtes 2, rue Principale La Cambe 14230 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

English : Concert de jazz et musiques du monde par le chanteur et guitariste Solorazaf

ADTLB has invited World Jazz singer and guitarist Solorazaf. World Jazz blends jazz with traditional and folk music from all over the world. For fourteen years, from 1986 to 2000, he was lead guitarist for South African-born singer Miriam Makeba.

Solorazaf has performed and recorded in Europe and the USA with Dizzy Gillespie, Miriam Makeba, Graeme Allwright, Nina Simone, Maxime Le Forestier, Rakoto Frah, Ray Lema, Hugh Masekela, Jean-Félix Lalanne, Bob Brozman, Franco, Michel Haumont, Jacques Stotzem, Nicolas Vatomanga, Erick Manana, Justin Vali, Daniel Tombo, Romero Lubambo, Aquiles Baez, Fareed Haque, Peter Finger.

Since 2001, he has been pursuing a solo career, performing all over the world. A self-taught musician, the experience of living in three cultures Madagascan through his childhood, South African through the music of Miriam Makeba and French through adoption has enabled him to build an original style that combines moments of great sensitivity with highly rhythmic and virtuoso episodes.

A beautiful, colorful moment to share together!

Concert organized with the support of Isigny Omaha Intercom and the participation of the commune of La Cambe.

German : Concert de jazz et musiques du monde par le chanteur et guitariste Solorazaf

Das ADTLB hat den Sänger, Gitarristen und World-Jazz-Spieler Solorazaf eingeladen. World Jazz vermischt Jazz mit traditioneller oder folkloristischer Musik aus der ganzen Welt. Vierzehn Jahre lang, von 1986 bis 2000, war er der Leadgitarrist der südafrikanischen Sängerin Miriam Makeba.

Solorazaf spielte und nahm in Europa und den USA auf mit Dizzy Gillespie, Miriam Makeba, Graeme Allwright, Nina Simone, Maxime Le Forestier, Rakoto Frah, Ray Lema, Hugh Masekela, Jean-Félix Lalanne, Bob Brozman, Franco, Michel Haumont, Jacques Stotzem, Nicolas Vatomanga, Erick Manana, Justin Vali, Daniel Tombo, Romero Lubambo, Aquiles Baez, Fareed Haque, Peter Finger.

Seit 2001 verfolgt er eine Solokarriere und tritt auf der ganzen Welt auf. Als musikalischer Autodidakt hat er durch die Erfahrung, drei Kulturen zu leben Madagaskar durch seine Kindheit, Südafrika durch die Musik von Miriam Makeba und Frankreich durch seine Adoption einen originellen Stil entwickelt, in dem sich Momente großer Sensibilität mit sehr rhythmischen und virtuosen Episoden vermischen.

Ein schöner, farbenfroher Moment, den Sie alle gemeinsam genießen können!

Das Konzert wurde mit der Unterstützung von Isigny Omaha Intercom und der Teilnahme der Gemeinde La Cambe realisiert.

Italiano :

L’ADTLB ha invitato Solorazaf, cantante e chitarrista di World Jazz. Il World Jazz è una miscela di jazz e musica tradizionale o popolare di tutto il mondo. Per quattordici anni, dal 1986 al 2000, è stato il chitarrista principale della cantante sudafricana Miriam Makeba.

Solorazaf ha suonato e registrato in Europa e negli Stati Uniti con Dizzy Gillespie, Miriam Makeba, Graeme Allwright, Nina Simone, Maxime Le Forestier, Rakoto Frah, Ray Lema, Hugh Masekela, Jean-Félix Lalanne, Bob Brozman, Franco, Michel Haumont, Jacques Stotzem, Nicolas Vatomanga, Erick Manana, Justin Vali, Daniel Tombo, Romero Lubambo, Aquiles Baez, Fareed Haque, Peter Finger.

Dal 2001 ha intrapreso una carriera da solista, esibendosi in tutto il mondo. Musicista autodidatta, l’esperienza di vivere in tre culture malgascia da bambino, sudafricana attraverso la musica di Miriam Makeba e francese d’adozione gli ha permesso di costruire uno stile originale che fonde momenti di grande sensibilità con episodi altamente ritmici e virtuosi.

È un momento bello e colorato da condividere con tutti!

Concerto organizzato con il sostegno di Isigny Omaha Intercom e la partecipazione del comune di La Cambe.

Espanol :

La ADTLB ha invitado a Solorazaf, cantante y guitarrista de World Jazz. El World Jazz es una mezcla de jazz y música tradicional o folclórica de todo el mundo. Durante catorce años, de 1986 a 2000, fue guitarrista principal de la cantante de origen sudafricano Miriam Makeba.

Solorazaf ha tocado y grabado en Europa y Estados Unidos con Dizzy Gillespie, Miriam Makeba, Graeme Allwright, Nina Simone, Maxime Le Forestier, Rakoto Frah, Ray Lema, Hugh Masekela, Jean-Félix Lalanne, Bob Brozman, Franco, Michel Haumont, Jacques Stotzem, Nicolas Vatomanga, Erick Manana, Justin Vali, Daniel Tombo, Romero Lubambo, Aquiles Baez, Fareed Haque, Peter Finger.

Desde 2001, desarrolla una carrera en solitario, actuando por todo el mundo. Músico autodidacta, la experiencia de vivir en tres culturas -malgache de niño, sudafricana a través de la música de Miriam Makeba, y francesa por adopción- le ha permitido construir un estilo original que mezcla momentos de gran sensibilidad con episodios muy rítmicos y virtuosos.

¡Es un momento bello y colorido para compartir entre todos!

Concierto organizado con el apoyo de Isigny Omaha Intercom y la participación del municipio de La Cambe.

