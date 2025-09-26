Concert de jazz FIAP Paris Paris

Concert de jazz FIAP Paris Paris vendredi 26 septembre 2025.

L’école de musique IMEP fait sa rentrée !

Venez écouter les jeunes talents de demain et participer à notre JAM mensuelle!

Vendredi 26 septembre | 19h30 – 22h30

Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?

communication@fiap.fr

Le FIAP donne vie à vos idées !

Le FIAP Paris vous donne rendez-vous pour une soirée jazz avec l’école de musique IMEP.

Le vendredi 26 septembre 2025

de 19h30 à 22h30

gratuit Tout public.

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr