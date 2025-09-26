Concert de jazz FIAP Paris Paris
Concert de jazz FIAP Paris Paris vendredi 26 septembre 2025.
L’école de musique IMEP fait sa rentrée !
Venez écouter les jeunes talents de demain et participer à notre JAM mensuelle!
Vendredi 26 septembre | 19h30 – 22h30
Le FIAP Paris vous donne rendez-vous pour une soirée jazz avec l’école de musique IMEP.
Le vendredi 26 septembre 2025
de 19h30 à 22h30
gratuit Tout public.
FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr