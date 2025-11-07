Concert de jazz FIAP Paris paris

Concert de jazz FIAP Paris paris vendredi 7 novembre 2025.

Le FIAP Paris vous donne rendez-vous pour une soirée jazz avec l’école de musique IMEP.

Venez écouter les jeunes talents de demain et participer à notre JAM mensuelle !

Vendredi 7 novembre | 19h30 – 22h30

Inscrivez vous ici https://shotgun.live/fr/events/jam-session-nov

Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?

communication@fiap.fr

Le FIAP donne vie à vos idées !

Le vendredi 07 novembre 2025

de 19h30 à 22h30

gratuit

Tout public.

début : 2025-11-07T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-07T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-07T19:30:00+02:00_2025-11-07T22:30:00+02:00

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 paris

gonin@fiap.fr