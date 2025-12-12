Concert de jazz FIAP Paris Paris
Concert de jazz FIAP Paris Paris vendredi 9 janvier 2026.
Le FIAP Paris vous donne rendez-vous pour une soirée jazz avec l’école de musique IMEP.
Venez écouter les jeunes talents de demain et participer à notre JAM mensuelle !
Vendredi 9 janvier | 19h30 – 22h30
Inscrivez vous ici https://shotgun.live/fr/events/jam-session-jazz
______________________________________________________________________
Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?
Le FIAP donne vie à vos idées !
Concert de jazz : FIAP Paris x école IMEP
Le vendredi 09 janvier 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-09T20:30:00+01:00
fin : 2026-01-09T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-09T19:30:00+02:00_2026-01-09T21:00:00+02:00
FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr