Concert de jazz FIAP Paris Paris

Le FIAP Paris vous donne rendez-vous pour une soirée jazz avec l’école de musique IMEP.

Venez écouter les jeunes talents de demain et participer à notre JAM mensuelle !

Vendredi 17 avril | 19h30 – 22h30

Inscrivez vous ici https://shotgun.live/fr/venues/fiap-paris

______________________________________________________________________

Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?

communication@fiap.fr

Le FIAP donne vie à vos idées !

FIAP Paris 30, rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr



