CONCERT DE JAZZ GRATUIT DAVID VILAYLECK TRIO ET CAVALE TRIO Céret vendredi 8 août 2025.

Céret Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-08 11:00:00

fin : 2025-08-08 12:30:00

2025-08-08

Des musiciens passionnés animés par le plaisir du jeu collectif et le désir de partager une musique vivante, généreuse et accessible.

Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 75 87 67

English :

Passionate musicians driven by the pleasure of playing together and the desire to share lively, generous and accessible music.

German :

Passionierte Musiker, die von der Freude am gemeinsamen Spiel und dem Wunsch beseelt sind, eine lebendige, großzügige und zugängliche Musik zu teilen.

Italiano :

Musicisti appassionati spinti dal piacere di suonare insieme e dal desiderio di condividere una musica vivace, generosa e accessibile.

Espanol :

Músicos apasionados movidos por el placer de tocar juntos y el deseo de compartir una música viva, generosa y accesible.

