Concert de jazz Joharpo salle Saint Martin Montélimar

Concert de jazz Joharpo

salle Saint Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

Date(s) :

2025-11-09

Nous recevrons le quartet Joharpo avec un répertoire intemporel de jazz, blues et folk

.

salle Saint Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 22 86 64 montelimarcityjazz@gmail.com

English :

We welcome the Joharpo quartet with a timeless repertoire of jazz, blues and folk

German :

Wir empfangen das Joharpo-Quartett mit einem zeitlosen Repertoire aus Jazz, Blues und Folk

Italiano :

Il quartetto Joharpo proporrà un repertorio senza tempo di jazz, blues e folk

Espanol :

El cuarteto Joharpo interpretará un repertorio intemporal de jazz, blues y folk

L’événement Concert de jazz Joharpo Montélimar a été mis à jour le 2025-10-02 par Montélimar Tourisme Agglomération