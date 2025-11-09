Concert de jazz Joharpo salle Saint Martin Montélimar
Concert de jazz Joharpo salle Saint Martin Montélimar dimanche 9 novembre 2025.
Concert de jazz Joharpo
salle Saint Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09 17:30:00
2025-11-09
Nous recevrons le quartet Joharpo avec un répertoire intemporel de jazz, blues et folk
English :
We welcome the Joharpo quartet with a timeless repertoire of jazz, blues and folk
German :
Wir empfangen das Joharpo-Quartett mit einem zeitlosen Repertoire aus Jazz, Blues und Folk
Italiano :
Il quartetto Joharpo proporrà un repertorio senza tempo di jazz, blues e folk
Espanol :
El cuarteto Joharpo interpretará un repertorio intemporal de jazz, blues y folk
