Concert de jazz La Canne à Swing Salle Eole Lamballe-Armor

Salle Eole Rue de Rintru Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
L’Association ArtMor’Zik vous invite à venir découvrir ou redécouvrir La Canne à Swing en concert, quartet de jazz world originaire de Tours.
Après avoir sillonné le répertoire de Django Reinhardt et du jazz manouche (plus de 600 concerts en France et à l’étranger), c’est maintenant au long des compositions et du choix des reprises qu’une nouvelle orientation musicale plus métissée anime le quartet.
Cette évolution se traduit par un deuxième album « Lou Vieilh » qui dévoile un univers aux compositions teintées des couleurs multiples de l’existence. Pensé en musique mais aussi en images, il se feuillette comme un album-photo. Chaque morceau est imaginé comme un moment de vie figé en une mélodie, comme un souvenir mis en scène par la musique… .
Salle Eole Rue de Rintru Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 62 72
