Concert de jazz La Canne à Swing Salle Eole Lamballe-Armor

Concert de jazz La Canne à Swing

Salle Eole Rue de Rintru Lamballe-Armor

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

L’Association ArtMor’Zik vous invite à venir découvrir ou redécouvrir La Canne à Swing en concert, quartet de jazz world originaire de Tours.

Après avoir sillonné le répertoire de Django Reinhardt et du jazz manouche (plus de 600 concerts en France et à l’étranger), c’est maintenant au long des compositions et du choix des reprises qu’une nouvelle orientation musicale plus métissée anime le quartet.

Cette évolution se traduit par un deuxième album « Lou Vieilh » qui dévoile un univers aux compositions teintées des couleurs multiples de l’existence. Pensé en musique mais aussi en images, il se feuillette comme un album-photo. Chaque morceau est imaginé comme un moment de vie figé en une mélodie, comme un souvenir mis en scène par la musique… .

Salle Eole Rue de Rintru Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne

