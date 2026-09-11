AGENDA · Laà-Mondrans
Concert de Jazz Laà-Mondrans
samedi 10 octobre 2026 · Laà-Mondrans
Informations pratiques
Laà-Mondrans
Concert de Jazz
Salle des fêtes Laà-Mondrans Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Avec le Quintet composé notamment de Jacjy Bérécochéa et Alex Golino
Petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Laà-Mondrans 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 54 33 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de Jazz
L’événement Concert de Jazz Laà-Mondrans a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn