Informations pratiques

Laà-Mondrans

Concert de Jazz

Salle des fêtes Laà-Mondrans Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Avec le Quintet composé notamment de Jacjy Bérécochéa et Alex Golino

Petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Laà-Mondrans 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 54 33 55

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English : Concert de Jazz

L’événement Concert de Jazz Laà-Mondrans a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn