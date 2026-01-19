Concert de Jazz Salle évènementielle Le Renouard
Concert de Jazz Salle évènementielle Le Renouard samedi 28 février 2026.
Concert de Jazz
Salle évènementielle Place de la Mairie Le Renouard Orne
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 22:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Concert de jazz donné par le Middle Jazz Band Sextet de Lisieux.
Ouverture des portes dès 19h avec restauration rapide possible.
> Durée du concert 2 h environ, y compris entracte.
> Réservation obligatoire .
Salle évènementielle Place de la Mairie Le Renouard 61120 Orne Normandie +33 6 50 57 36 39 comitedesfetesdurenouard@gmail.com
