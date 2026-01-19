Concert de Jazz Salle évènementielle Le Renouard

Concert de Jazz

Salle évènementielle Place de la Mairie Le Renouard Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Concert de jazz donné par le Middle Jazz Band Sextet de Lisieux.

Ouverture des portes dès 19h avec restauration rapide possible.

> Durée du concert 2 h environ, y compris entracte.

> Réservation obligatoire .

Salle évènementielle Place de la Mairie Le Renouard 61120 Orne Normandie +33 6 50 57 36 39 comitedesfetesdurenouard@gmail.com

