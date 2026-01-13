Concert de jazz Les Nocturnes du Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant
Concert de jazz Les Nocturnes du Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant samedi 21 mars 2026.
Concert de jazz Les Nocturnes du Manoir du Stang
Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant Finistère
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le Manoir du Stang accueillera le quatrième concert d’une série intitulée “Les Nocturnes du Stang”.
Concert jazz trombone et piano.
Ce concert est organisé par l’association Il était une fois au Stang, en partenariat avec l’association Concerts d’Armor. .
Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne
English : Concert de jazz Les Nocturnes du Manoir du Stang
