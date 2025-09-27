Concert de Jazz Les Suricats Lauris
Concert de Jazz Les Suricats Lauris samedi 27 septembre 2025.
Concert de Jazz Les Suricats
Cours du château de Lauris Lauris Vaucluse
Début : 2025-09-27 19:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Plongez dans l’ambiance envoûtante des années 20/30 avec Les SURICATS, réunis autour du talentueux multi-instrumentiste Jean-François Bonnel
Cours du château de Lauris Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 11 70 92 culture@lauris.fr
English :
Immerse yourself in the spellbinding ambience of the 20s and 30s with Les SURICATS, brought together by the talented multi-instrumentalist Jean-François Bonnel
German :
Tauchen Sie mit Les SURICATS, die sich um den talentierten Multiinstrumentalisten Jean-François Bonnel versammelt haben, in die fesselnde Atmosphäre der 20/30er Jahre ein
Italiano :
Tuffatevi nell’atmosfera incantata degli anni ’20 e ’30 con Les SURICATS, guidati dal talentuoso polistrumentista Jean-François Bonnel
Espanol :
Sumérjase en la hechizante atmósfera de los años 20 y 30 con Les SURICATS, liderados por el talentoso multiinstrumentista Jean-François Bonnel
