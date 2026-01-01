Concert de jazz Live for Gil Tiers Lieu Au Charbon Courseulles-sur-Mer

Concert de jazz Live for Gil

Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16 21:30:00

2026-01-16 2026-01-17

Le trio Georgelet, Zelnik, Chesnel, accompagné du tromboniste Thierry Lhiver, propose deux soirées exceptionnelles pour célébrer la sortie de l’album Live for Gil, un hommage à Gil Evans, figure majeure du jazz et collaborateur historique de Miles Davis.

Né du désir de redonner vie à The Individualism of Gil Evans (1964), considéré comme le chef-d’œuvre du maître arrangeur et initialement interprété par une quinzaine de musiciens, ce projet s’appuie sur un important travail de retranscription, les partitions originales ayant disparu après l’enregistrement. Soutenu par les conservatoires d’Orléans et de Caen, il révèle que cette musique puissante peut également s’épanouir au sein d’une formation resserrée de quatre musiciens David Georgelet (batterie), Yonis Zelnik (contrebasse), François Chesnel (piano) et Thierry Lhiver (trombone).

Réservation recommandée

Lien billetterie https://www.helloasso.com/…/georgelet-zelnik-chesnel…

Réservation avec paiement sur place par téléphone (06 15 13 28 32) ou par maail pradorecords2014@gmail.com .

Tiers Lieu Au Charbon 4 rue Emile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 77 06 69 pradorecords2014@gmail.com

