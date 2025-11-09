Concert de jazz manouche Le Bourg Dompierre-sur-Besbre
Concert de jazz manouche Le Bourg Dompierre-sur-Besbre dimanche 9 novembre 2025.
Concert de jazz manouche
Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre Allier
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Concert Les frères Lapompe.
Le Bourg Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 contact@lecaquetoire.com
English :
Concert by Les frères Lapompe.
German :
Konzert Die Brüder Lapompe.
Italiano :
Concerto di Les frères Lapompe.
Espanol :
Concierto de Les frères Lapompe.
