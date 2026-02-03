Concert de Jazz Manouche Réouverture de L’Offard Saumur

Concert de Jazz Manouche Réouverture de L’Offard

Quai du Marronnier Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Le Bateau Bar Restaurant L’Offard rouvre le vendredi 3 avril à partir de 16h. A cette occasion, un concert de Jazz Manouche avec Fred de Charco et Anthony Weiss vous est proposé à partir de 18h.

.

Quai du Marronnier Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 66 71 89 contact.loffard@gmail.com

English :

The Bateau Bar Restaurant L’Offard reopens on Friday April 3 from 4pm. To mark the occasion, a gypsy jazz concert with Fred de Charco and Anthony Weiss will start at 6pm.

