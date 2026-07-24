Informations pratiques

Saint-Georges-de-Luzençon

Concert de jazz Manu Forster Trio

salle des fêtes Saint-Georges-de-Luzençon Aveyron

Tarif : 7 – 7 – 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-05-14

fin : 2027-05-14

Date(s) :

2027-05-14

par Tribute To Ray Brown

L’aventure débute à l’été 2024 quand le contrebassiste toulousain Emmanuel Forster découvre le disque From New York to Tokyo du Ray Brown Trio. Ray Brown, avec son lyrisme, son toucher solide et son art de faire claquer les cordes, est un virtuose de la contrebasse au siècle de Dizzy Gillespie et de Charlie Parker. Joie, énergie, finesse c’est pour cette musique-là que j’ai commencé le jazz adolescent , confie Manu Forster. Un retour aux sources ? Bien plus encore une source d’inspiration.

Avec le pianiste Thibaud Dufoy et le batteur Jordi Léogé, son trio made in Occitanie livre une interprétation novatrice, fougueuse et complice des compositions de Ray Brown. S’inscrivant dans les pas du contrebassiste de légende, la formation entremêle audace, swing et spontanéité, offrant une performance enlevée où chaque note ravive ce plaisir du jeu dont Ray Brown témoignait tant !

Contrebasse Emmanuel Forster Piano Thibaud Dufoy Batterie Jordi Léogé

Virtuosité, osmose et générosité. Un concert vibrant et riche en émotion. La Dépêche du Midi

Durée 1 h 20

Tout public à partir de 10 ans

Jauge limitée à 150 personnes

Concert présenté dans le cadre des Escapades du Théâtre, en partenariat avec Millau en Jazz et la commune de Saint-Georges-de-Luzençon. .

salle des fêtes Saint-Georges-de-Luzençon 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by Tribute To Ray Brown

L’événement Concert de jazz Manu Forster Trio Saint-Georges-de-Luzençon a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)