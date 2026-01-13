Concert de jazz Salle des fêtes Morbier

Concert de jazz

Salle des fêtes 53 Route Blanche Morbier Jura

Début : 2026-02-15 15:00:00

2026-02-15

Le Collectif Musique Solidaire vous donne rendez-vous pour un concert de jazz à Morbier !

Passez un dimanche après-midi en musique en redécouvrant les standards du jazz avec Les Fous du Jazz et le jazz manouche avec Swing Aventure .

En partenariat avec Morbier Évènements.

Réservation des billets à l’office de tourisme Haut-Jura Gorges de la Bienne ou sur Hello Asso. .

Salle des fêtes 53 Route Blanche Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73 tourisme@gorgesdelabienne.com

