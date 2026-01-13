Concert de jazz Salle des fêtes Morbier
Concert de jazz Salle des fêtes Morbier dimanche 15 février 2026.
Concert de jazz
Salle des fêtes 53 Route Blanche Morbier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 15:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Le Collectif Musique Solidaire vous donne rendez-vous pour un concert de jazz à Morbier !
Passez un dimanche après-midi en musique en redécouvrant les standards du jazz avec Les Fous du Jazz et le jazz manouche avec Swing Aventure .
En partenariat avec Morbier Évènements.
Réservation des billets à l’office de tourisme Haut-Jura Gorges de la Bienne ou sur Hello Asso. .
Salle des fêtes 53 Route Blanche Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73 tourisme@gorgesdelabienne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de jazz
L’événement Concert de jazz Morbier a été mis à jour le 2026-01-13 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE