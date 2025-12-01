Concert de Jazz L’Aménagerie & co Moulins
Concert de Jazz L’Aménagerie & co Moulins jeudi 18 décembre 2025.
Concert de Jazz
L’Aménagerie & co 69 route de Lyon Moulins Allier
Début : 2025-12-18 18:30:00
fin : 2025-12-18
2025-12-18
L’Aménagerie de Moulins et l’atelier jazz de l’École de musique de Moulins Communauté vous donnent rendez-vous pour un concert unique et sur mesure !
L’Aménagerie & co 69 route de Lyon Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 82 39 amenagerie.co@viltais.eu
English :
The Aménagerie de Moulins and the jazz workshop of the École de musique de Moulins Communauté invite you to a unique, tailor-made concert!
