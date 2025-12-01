Concert de Jazz L’Aménagerie & co Moulins

Concert de Jazz

L’Aménagerie & co 69 route de Lyon Moulins Allier

Début : 2025-12-18 18:30:00

fin : 2025-12-18

2025-12-18

L’Aménagerie de Moulins et l’atelier jazz de l’École de musique de Moulins Communauté vous donnent rendez-vous pour un concert unique et sur mesure !

L’Aménagerie & co 69 route de Lyon Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 82 39 amenagerie.co@viltais.eu

English :

The Aménagerie de Moulins and the jazz workshop of the École de musique de Moulins Communauté invite you to a unique, tailor-made concert!

