Concert de Jazz New Orléans Big 4 Salle publique du Teich Le Teich

Informations pratiques

Le Teich

Concert de Jazz New Orléans Big 4

Salle publique du Teich 3 Rue Claude Laymand Le Teich Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 21:00:00

fin : 2026-10-02 22:30:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Les 2 et 3 octobre 2026, laissez-vous porter par les sonorités du jazz au Teich !

Pour l’occasion, la salle publique se transforme en véritable cabaret, avec de petites tables pouvant accueillir de 3 à 6 personnes. Une ambiance intimiste et chaleureuse, idéale pour profiter pleinement du spectacle.

Sur scène, quatre musiciens professionnels, reconnus dans le monde du jazz, venus du Gers et de Haute-Garonne, vous invitent à partager leur passion et leur univers musical. Pendant environ 1h30 de concert, ponctué d’un entracte, laissez-vous surprendre par leur talent.

Et parce que le jazz se savoure aussi dans une ambiance conviviale, boissons et assiettes gourmandes vous seront proposées pendant l’entracte.

Possibilité d’acheter les billets directement sur place : paiement espèces ou chèque uniquement . .

Salle publique du Teich 3 Rue Claude Laymand Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 80 46 leteichtourisme@agglo-cobas.fr

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English : Concert de Jazz New Orléans Big 4

L’événement Concert de Jazz New Orléans Big 4 Le Teich a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Le Teich