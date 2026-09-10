Informations pratiques

Saint-Branchs

Concert de Jazz OKA – Les Wagons

Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Samedi 03 Octobre à 20h30 – OKA

Jeune quartet de jazz, OKA est une ode à la nature et à la simplicité.

Samedi 03 Octobre à 20h30 – OKA

Jeune quartet de jazz, OKA est une ode à la nature et à la simplicité.

Les affinités entre ces quatre musiciens singuliers se font ressentir dans leur jeu de groupe, toujours très interactif et vivant.

Leur musique développe un jazz énergique et envoûtant influencé notamment par des musiciens tels que Kenny Garrett, Terence Blanchard ou encore Dave Holland.

Le souci est toujours là, de maintenir l’auditeur en haleine et de faire vibrer, que l’on soit initié ou non.

Piano : Vladimir Sekula

Contrebasse : Octave Potier

Batterie : Axel Allwright

Saxophone : Nicolas Beyrand

(compositeur et créateur du groupe OKA) 13 .

Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 43 53 leswagons37@gmail.com

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English :

October 04 marks the season opening of the « Les Wagons » theater in Saint-Branchs.

On the program for the afternoon and evening: 5pm outdoors, exhibitions of paintings, sculptures and photos, and membership to the 2025-2026 season. At 6pm, aperitif offered by the town hall

L’événement Concert de Jazz OKA – Les Wagons Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-09-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme