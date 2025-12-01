Concert de Jazz On my Mind La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée Marseille 11e Arrondissement

Concert de Jazz On my Mind

Jeudi 18 décembre 2025 à partir de 21h. La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 21:00:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Porté par les voix puissantes et expressives de Divin’Gospel Music, ce spectacle revisite les plus grands titres qui ont marqué l’histoire des musiques afro-américaines, entre émotion, intensité et virtuosité.

Plongez dans l’âme du jazz et de la soul avec On My Mind, un hommage vibrant à trois icônes légendaires Ray Charles, Aretha Franklin et Whitney Houston.



Porté par les voix puissantes et expressives de Divin'Gospel Music, ce spectacle revisite les plus grands titres qui ont marqué l'histoire des musiques afro-américaines, entre émotion, intensité et virtuosité.



Un moment exceptionnel au cœur de l’hiver, mêlant héritage gospel, rythmes envoûtants et interprétations magistrales.



Une soirée unique, élégante et chaleureuse, dans la grande tradition musicale du Château de la Buzine.



Concert tout public Ouverture des portes à partir de 20h30 .

La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Carried by the powerful, expressive voices of Divin?Gospel Music, this show revisits the greatest songs that have marked the history of Afro-American music, with emotion, intensity and virtuosity.

