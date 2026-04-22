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Concert de jazz par Paris Paname Estivales de Haute-Saintonge Église Notre-Dame de l’Assomption Sousmoulins

Concert de jazz par Paris Paname Estivales de Haute-Saintonge Église Notre-Dame de l’Assomption Sousmoulins samedi 13 juin 2026.

Lieu : Église Notre-Dame de l'Assomption

Adresse : Le bourg

Ville : 17130 Sousmoulins

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Sousmoulins

Concert de jazz par Paris Paname Estivales de Haute-Saintonge

Église Notre-Dame de l’Assomption Le bourg Sousmoulins Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Dans le cadre du festival Les Estivales de Haute-Saintonge 2026 , concert de jazz gratuit par le groupe Paris Paname , à l’Église Notre Dame de l’Assomption
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Église Notre-Dame de l’Assomption Le bourg Sousmoulins 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 52 60 13  contact@haute-saintonge.org

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English :

As part of the festival Les Estivales de Haute-Saintonge 2026 , free jazz concert by the group Paris Paname , at the Church of Notre Dame de l’Assomption

L’événement Concert de jazz par Paris Paname Estivales de Haute-Saintonge Sousmoulins a été mis à jour le 2026-04-22 par CDC de Haute Saintonge

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