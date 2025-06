Concert de jazz par Pierre Jacob (orgue) et Fabrice Ley (saxophone) Saessolsheim église St-Jean Baptiste Saessolsheim 6 juillet 2025 16:30

Concert de jazz par Pierre Jacob (orgue) et Fabrice Ley (saxophone) Dimanche 6 juillet, 16h30 Saessolsheim église St-Jean Baptiste Bas-Rhin

Entrée gratuite – libre participation (plateau à la sortie).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-06T16:30:00 – 2025-07-06T18:00:00

Fin : 2025-07-06T16:30:00 – 2025-07-06T18:00:00

L’orgue de l’église de Saessolsheim de style baroque allemand, construit par Bernard Aubertin en 1995 (nous fêtons ses 30 ans cette année !), est idéal pour l’interprétation de la musique baroque allemande, J. S. Bach en particulier, mais comme tout bon orgue, il peut aussi s’approprier des styles complètement

différents !

Ce sera le cas pour un concert entièrement consacré au jazz.

Pierre Jacob (orgue) et Fabrice Ley (saxophone) sont deux jeunes musiciens de 20 ans, qui depuis des années, développent un répertoire de jazz au piano et au saxophone, ou à l’orgue à tuyau et au saxophone.

Ils ont à leur actif un certain nombre de concerts en Alsace, dans l’ouest de la France, en Suisse…

Pour leur duo, ils ont retravaillé des standards de jazz connus et moins connus, de George Shearing, Herbie Hancock, Thad Jones, Antônio Carlos Jobim, Art Blakey…

Les mélodies sont pour certaines entraînantes, parfois obsessionnelles, pour d’autres touchantes ou nostalgiques, redéployant ces standards dans un dialogue aux multiples ressources entre le saxophone et l’orgue, le résultat n’ayant que les limites de l’imagination, riche des possibilités nombreuses de l’orgue, avec ses différents claviers, registres, permettant de créer de multiples ambiances grâce à ses basses, ses sonorités de solo, ses accompagnements, qui donnent le change aux inflexions pleines de vie et d’expression du chant du saxophone. Et c’est la magie du direct qui opère : le programme entier est fait d’improvisations, en fonction de l’inspiration et de l’atmosphère du moment…

Vous trouverez des vidéos de Pierre Jacob (orgue) et Fabrice Ley (saxophone), en cliquant sur le lien youtube suivant : videos.

Renseignements, réservation : ASAMOS, par téléphone : 03 88 70 52 75 – 06 88 12 54 79 ; e-mail : asamos@orange.frhttp://asamos.org – https://www.facebook.com/SaessolsheimConcerts/

Pour venir, les organisateurs incitent au co-voiturage. Que ce soit comme conducteur ou comme passager, le public est invité à contacter l’Association des Amis des l’Orgue de Saessolsheim au préalable, en vue de l’organiser.

ASAMOS