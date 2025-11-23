Concert de jazz Rémi Toulon et Philippe Chagne Saint-Quentin

Concert de jazz Rémi Toulon et Philippe Chagne Saint-Quentin dimanche 23 novembre 2025.

Concert de jazz Rémi Toulon et Philippe Chagne

51 Rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Philippe CHAGNE (saxophone ténor) et Rémi TOULON (piano) en duo

Rémi TOULON (p) et Philippe CHAGNE (saxes) écument les scènes et cabarets français depuis plus de vingt ans. Avec eux, c’est toujours la même complicité, la même joie de jouer dans une formation assez rare, saxophone et piano, pour un hommage structuré, travaillé, abouti à de grands maîtres du jazz, en particulier à Cedar WALTON.

Au conservatoire de Musique et de Théâtre, 51 rue d’Isle, 02100 Saint-Quentin.

Renseignements 03 23 64 38 34

Mail jazzaisneco@laposte.net 15 .

51 Rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 38 34

