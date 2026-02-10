Concert de Jazz Salle polyvalente Roudouallec

Concert de Jazz

Salle polyvalente Place Paul le Guen Roudouallec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Combo et le Big Band de JAzz de l’école de musique (programmé au Fest JAzz 2026) ainsi que le quatuor de Saxophone vous proposent de découvrir les standards de Jazz lors de ce concert. .

Salle polyvalente Place Paul le Guen Roudouallec 56110 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83

