Concert de jazz Saint-Germain-des-Grois
Concert de jazz Saint-Germain-des-Grois samedi 29 août 2026.
Saint-Germain-des-Grois
Concert de jazz
Église Saint-Germain-des-Grois Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Concert de jazz en trio avec Jean-Jacques Ruhlmann en l’église, organisé par l’association Saint-Germain-des-Grois Patrimoine. .
Église Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie vin.fau@wanadoo.fr
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English : Concert de jazz
L’événement Concert de jazz Saint-Germain-des-Grois a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche