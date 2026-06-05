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Concert de jazz Saint-Germain-des-Grois

Concert de jazz Saint-Germain-des-Grois samedi 29 août 2026.

Adresse : Église

Ville : 61110 Saint-Germain-des-Grois

Département : Orne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Germain-des-Grois

Concert de jazz

Église Saint-Germain-des-Grois Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Concert de jazz en trio avec Jean-Jacques Ruhlmann en l’église, organisé par l’association Saint-Germain-des-Grois Patrimoine.   .

Église Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie   vin.fau@wanadoo.fr

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English : Concert de jazz

L’événement Concert de jazz Saint-Germain-des-Grois a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CdC Coeur du Perche

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