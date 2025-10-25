Concert de Jazz Caviste Boire du Bon Saint-Pavace

Concert de Jazz Caviste Boire du Bon Saint-Pavace samedi 25 octobre 2025.

Concert de Jazz

Caviste Boire du Bon 2 Rue du Monnet Saint-Pavace Sarthe

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-11-01

2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29

Boire du Bon cave à vin et club de jazz vous propose chaque samedi un concert de jazz.

Sur place vous pourrez déguster un verre de vin accompagné d’une planche charcuterie et/ou fromage et vous laisser envoûter sur des airs entrainants.

25/10 Jean Pierre Derouard Tio (jazz swing)

01/11 Jaco Parmentier Trio invite Céline Bonacina (Jazz fusion)

08/11 Françoise Hardy Jazz (jazz vocal)

15/11 Dany Doriz Quartet (jazz swing)

22/11 My Favorite Swing (jazz manouche)

29/11 Chloé Deyme Quartet (jazz brésilien)

Tarif 15€ en prévente, 18€ sur place

Possibilité d’adhérer à l’association Jazz du Bon. .

Caviste Boire du Bon 2 Rue du Monnet Saint-Pavace 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 6 49 95 32 12 boiredubon@gmail.com

English :

Every Saturday, Boire du Bon offers a jazz evening.

German :

Jeden Samstag bietet Boire du Bon einen Jazzabend an.

Italiano :

Ogni sabato Boire du Bon propone una serata jazz.

Espanol :

Todos los sábados, Boire du Bon ofrece una velada de jazz.

