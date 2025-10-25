Concert de Jazz Caviste Boire du Bon Saint-Pavace
Concert de Jazz Caviste Boire du Bon Saint-Pavace samedi 25 octobre 2025.
Concert de Jazz
Caviste Boire du Bon 2 Rue du Monnet Saint-Pavace Sarthe
Tarif : 15 – 15 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29
Tous les samedis Boire du Bon propose une soirée jazz.
Boire du Bon cave à vin et club de jazz vous propose chaque samedi un concert de jazz.
Sur place vous pourrez déguster un verre de vin accompagné d’une planche charcuterie et/ou fromage et vous laisser envoûter sur des airs entrainants.
25/10 Jean Pierre Derouard Tio (jazz swing)
01/11 Jaco Parmentier Trio invite Céline Bonacina (Jazz fusion)
08/11 Françoise Hardy Jazz (jazz vocal)
15/11 Dany Doriz Quartet (jazz swing)
22/11 My Favorite Swing (jazz manouche)
29/11 Chloé Deyme Quartet (jazz brésilien)
Tarif 15€ en prévente, 18€ sur place
Possibilité d’adhérer à l’association Jazz du Bon. .
Caviste Boire du Bon 2 Rue du Monnet Saint-Pavace 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 6 49 95 32 12 boiredubon@gmail.com
English :
Every Saturday, Boire du Bon offers a jazz evening.
German :
Jeden Samstag bietet Boire du Bon einen Jazzabend an.
Italiano :
Ogni sabato Boire du Bon propone una serata jazz.
Espanol :
Todos los sábados, Boire du Bon ofrece una velada de jazz.
L’événement Concert de Jazz Saint-Pavace a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Maine Coeur de Sarthe