Concert de Jazz « Sir Duck Womanity » à La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Samedi 18 octobre : Concert de Jazz SIR DUCK WOMANITY 19h30 à la salle de spectacle de La Roche-Chalais.
Repas sur réservation. Tarifs: 15€ le concert / 27€ concert + repas
Renseignements: 06 81 94 73 53 ou 06 70 17 89 12
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 17 89 12
English : Concert de Jazz « Sir Duck Womanity » à La Roche-Chalais
Saturday October 18: Jazz concert « SIR DUCK WOMANITY » 7.30pm at La Roche-Chalais concert hall.
Meal on reservation. Prices: 15? per concert / 27? concert + meal
Information: 06 81 94 73 53 or 06 70 17 89 12
German : Concert de Jazz « Sir Duck Womanity » à La Roche-Chalais
Samstag, 18. Oktober: Jazzkonzert « SIR DUCK WOMANITY » 19:30 Uhr im Veranstaltungssaal von La Roche-Chalais.
Essen auf Vorbestellung. Preise: 15 ? das Konzert / 27 ? Konzert + Essen
Informationen: 06 81 94 73 53 oder 06 70 17 89 12
Italiano :
Sabato 18 ottobre: concerto jazz « SIR DUCK WOMANITY » alle 19.30 presso l’auditorium di La Roche-Chalais.
Pasto su prenotazione. Prezzi: 15? per concerto / 27? concerto + pasto
Informazioni: 06 81 94 73 53 o 06 70 17 89 12
Espanol : Concert de Jazz « Sir Duck Womanity » à La Roche-Chalais
Sábado 18 de octubre: concierto de jazz « SIR DUCK WOMANITY » 19.30 h en el auditorio de La Roche-Chalais.
Comida previa reserva. Precios: 15? por concierto / 27? concierto + comida
Información: 06 81 94 73 53 o 06 70 17 89 12
