Concert de Jazz Solidaire

Avenue des Myrtilles Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Le KLAC’SON BIG BAND vous donne rendez-vous pour une soirée d’exception où le swing rime avec solidarité 18 musiciens, des cuivres éclatants et un répertoire du jazz classique aux sonorités actuelles, sublimé par la voix de Cynthia Colombo.Un concert organisé par l’association Les Yeux de Sainte Odile, dans le cadre d’un événement solidaire d’envergure.

Le KLAC’SON BIG BAND arrive en live pour une soirée d’exception où le swing se met au service de la solidarité.

Sur scène, 18 musiciens donnent le ton une section de cuivres éclatante, une rythmique entraînante, des arrangements soignés et une énergie qui embarque le public dès les premières notes. Des grands classiques du jazz aux sonorités plus actuelles, le répertoire traverse les époques et fait vibrer toutes les générations. En invitée spéciale, la voix envoûtante de Cynthia Colombo vient sublimer l’ensemble, mêlant puissance, élégance et émotion.

Un rendez-vous organisé par l’association Les Yeux de Sainte Odile, dans le cadre d’un événement solidaire d’envergure.

Au cœur de la soirée, une remise officielle de chien-guide à une personne malvoyante viendra marquer les esprits. .

Avenue des Myrtilles Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 24 32 08 86 lesyeuxdesainteodile@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The KLAC?SON BIG BAND invites you to an exceptional evening where swing rhymes with solidarity: 18 musicians, dazzling brass instruments and a repertoire ranging from classic jazz to contemporary sounds, sublimated by the voice of Cynthia Colombo. A concert organized by the association Les Yeux de Sainte Odile, as part of a major solidarity event.

L’événement Concert de Jazz Solidaire Ottrott a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile