Concert de Jazz Trio Malowsky Le Silo Verneuil d’Avre et d’Iton

Concert de Jazz Trio Malowsky Le Silo Verneuil d’Avre et d’Iton samedi 15 novembre 2025.

Concert de Jazz Trio Malowsky

Le Silo 46 Rue de la Petite Vitesse Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

à 20h30

Mialowsky Trio réunit trois musiciens pédagogues originaires de Seine-Maritime

autour des compositions originales de Louis Mialhe. À travers un répertoire instrumental singulier, le trio explore un jazz ouvert, nourri de multiples influences pop, reggae, musiques latines et africaines. Le trio déploie une musique sensible et contrastée.

Les mélodies accrocheuses s’y mêlent à l’improvisation, dans un jeu de nuances porté par une rythmique tour à tour subtile ou déchaînée.

Réservation conseillée. .

Le Silo 46 Rue de la Petite Vitesse Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 36 23

