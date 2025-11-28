Concert de Jazz une voix, six cordes Souillac
30 ans après Une Voix, dix Doigts, album mythique de Claude Nougaro, voici Une Voix, Six Cordes, par Yvan Cujious (chant, trompette) et Louis Winsberg (guitare, arrangements)
Tout public
En partenariat avec Souillac en Jazz
English :
30 years after Claude Nougaro’s legendary album Une Voix, dix Doigts, here is Une Voix, Six Cordes, by Yvan Cujious (vocals, trumpet) and Louis Winsberg (guitar, arrangements)
All audiences
In partnership with Souillac en Jazz
German :
30 Jahre nach Une Voix, dix Doigts, dem legendären Album von Claude Nougaro, folgt nun Une Voix, Six Cordes, von Yvan Cujious (Gesang, Trompete) und Louis Winsberg (Gitarre, Arrangements)
Für alle Altersgruppen
In Partnerschaft mit Souillac en Jazz
Italiano :
a 30 anni dal leggendario album Une Voix, dix Doigts di Claude Nougaro, ecco Une Voix, Six Cordes, di Yvan Cujious (voce, tromba) e Louis Winsberg (chitarra, arrangiamenti)
Aperto a tutti
In collaborazione con Souillac en Jazz
Espanol :
30 años después del legendario álbum de Claude Nougaro Une Voix, dix Doigts, llega Une Voix, Six Cordes, de Yvan Cujious (voz, trompeta) y Louis Winsberg (guitarra, arreglos)
Abierto a todos
En colaboración con Souillac en Jazz
