Concert de Jean-Claude Borelly et sa trompette d'or Lieu-dit Laula Blasimon mercredi 6 août 2025.

Lieu-dit Laula Abbaye Saint-Maurice Blasimon Gironde

Tarif : 28 – 28 – EUR

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Le célèbre trompettiste Jean-Claude Borelly, qui fête cette année ses 50 ans de carrière en se produisant dans les églises et cathédrales, continue sa tournée en France où il rencontre un énorme succès. II présentera son nouveau concert à l’Abbaye de Blasimon. Jean-Claude Borelly et son accompagnateur (clavier-chanteur), interprètent des airs classiques, du gospel, mais aussi du jazz, des extraits de l’Adagio d’Albinoni, l’incontournable Il Silenzio, des musiques de films, des compositions de Pierre Bachelet, Barbara Streisand, Edith Piaf, sans oublier le célèbre Dolannes Mélodie. Ce programme, intitulé “Au chœur des mélodies” est un véritable spectacle où la mise en lumière, sobre et artistique. Nous vous informons que le concert dure 2 fois 1 heure, avec entracte. Billets en vente à l’office de tourisme de Sauveterre-de-Guyenne. .

Lieu-dit Laula Abbaye Saint-Maurice Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 52 12 cdfdeblasimon@gmail.com

